Эксперт прокомментировал ситуацию с выявлением рака на ранних стадиях в России

Главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн прокомментировал ситуацию с выявлением рака на ранних стадиях в стране.

«Это уже менталитет. И менталитет во всех странах разный. У нас замечательные люди, несмотря на некоторые сложности в плане обследования. Мы всё равно талантливые и придумаем, как нам обойти даже наши рекомендации и не прислушиваться к ним», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил Каприн, врачам иногда тяжело распознать ранние признаки рака, поскольку люди редко обращаются к медикам.

Ранее профессор академик РАН директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди в беседе с kp.ru рассказал о факторах риска возникновения рака.