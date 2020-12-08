Диетолог дал рекомендации по питанию в новогодние праздники

Короткая ссылка
Профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН Алексей Ковальков сообщил, каких принципов стоит придерживаться, готовя праздничный стол к Новому году.
Диетолог дал рекомендации по питанию в новогодние праздники
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом Алексей Ковальков рассказал в эфире телеканала «Звезда».

«Если вы весь год следили за режимом питания, за физической нагрузкой, вели здоровый образ жизни, то... один день в году никак не повлияет на ваше здоровье. То есть вы можете поесть нормально, съесть салат оливье и всё-всё-всё, что положено в традициях русской национальной кухни на этот праздник», — рассказал диетолог.

Ковальков обратил внимание, что однодневное отступление от принципов здорового питания никак не скажется на здоровье.

«Если вы весь год питались неправильно, вели нездоровый образ жизни, всё время употребляли всё жирное и наконец на Новый год решили искупить свою вину и ничего особенно жирного не есть, то это тоже глупо, поэтому в Новый год питаемся так, как мы хотим, так, как мы привыкли», — добавил Ковальков.

Ранее психолог семейного медицинского центра «Пангея» Надежда Рябичкина в эфире радио Sputnik рассказала, как избавиться от страхов, связанных с пандемией коронавируса, и без лишних тревог встретить Новый год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить