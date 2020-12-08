Диетолог дал рекомендации по питанию в новогодние праздники

Профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН Алексей Ковальков сообщил, каких принципов стоит придерживаться, готовя праздничный стол к Новому году.

Об этом Алексей Ковальков рассказал в эфире телеканала «Звезда».

«Если вы весь год следили за режимом питания, за физической нагрузкой, вели здоровый образ жизни, то... один день в году никак не повлияет на ваше здоровье. То есть вы можете поесть нормально, съесть салат оливье и всё-всё-всё, что положено в традициях русской национальной кухни на этот праздник», — рассказал диетолог.

Ковальков обратил внимание, что однодневное отступление от принципов здорового питания никак не скажется на здоровье.

«Если вы весь год питались неправильно, вели нездоровый образ жизни, всё время употребляли всё жирное и наконец на Новый год решили искупить свою вину и ничего особенно жирного не есть, то это тоже глупо, поэтому в Новый год питаемся так, как мы хотим, так, как мы привыкли», — добавил Ковальков.

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