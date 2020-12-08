Число пострадавших из-за ЧП с хлором в бассейне Астрахани возросло до 32
- © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Астраханской области
«В настоящий момент в стационары Астраханской области госпитализированы 32 пострадавших вчера в результате массового отравления парами хлора в бассейне», — говорится на сайте Министерства здравоохранения Астраханской области.
Отмечается, что в областной детской клинической больнице им. Н.Н. Силищевой остаются под наблюдением 20 детей.
«В результате положительной динамики пять маленьких пациентов сегодня переведены из отделения реанимации и интенсивной терапии в обычные палаты», — отметили в ведомстве.
Все дети находятся в состоянии средней степени тяжести.
Накануне сообщалось, что Генпрокуратура России контролирует расследование уголовного дела об отравлении детей хлором в бассейне спортивного комплекса «Динамо» в Астрахани.
Как стало известно, в астраханском бассейне было зафиксировано 25-кратное превышение концентрации хлора.
По данным СК, возможной причиной происшествия стало нарушение технологии очистки.