Число пострадавших из-за ЧП с хлором в бассейне Астрахани возросло до 32

Короткая ссылка
Число пострадавших в результате ЧП с хлором в бассейне Астрахани возросло до 32.
Число пострадавших из-за ЧП с хлором в бассейне Астрахани возросло до 32
  • © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Астраханской области

«В настоящий момент в стационары Астраханской области госпитализированы 32 пострадавших вчера в результате массового отравления парами хлора в бассейне», — говорится на сайте Министерства здравоохранения Астраханской области.

Отмечается, что в областной детской клинической больнице им. Н.Н. Силищевой остаются под наблюдением 20 детей.

«В результате положительной динамики пять маленьких пациентов сегодня переведены из отделения реанимации и интенсивной терапии в обычные палаты», — отметили в ведомстве.

Все дети находятся в состоянии средней степени тяжести.

Накануне сообщалось, что Генпрокуратура России контролирует расследование уголовного дела об отравлении детей хлором в бассейне спортивного комплекса «Динамо» в Астрахани.

Как стало известно, в астраханском бассейне было зафиксировано 25-кратное превышение концентрации хлора.

По данным СК, возможной причиной происшествия  стало нарушение технологии очистки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить