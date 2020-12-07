ГП взяла на контроль дело об отравлении хлором в бассейне Астрахани

Генпрокуратура России контролирует расследование уголовного дела об отравлении детей хлором в бассейне спортивного комплекса «Динамо» в Астрахани, сообщает пресс-служба ведомства.

РИА Новости

Как отмечается, организована проверка соответствия деятельности спорткомплекса требованиям, установленным законодательством. «Результаты надзорных мероприятий и расследования уголовного дела контролируются Генеральной прокуратурой России», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что в астраханском бассейне, где отравились 30 человек, в том числе 21 ребёнок, зафиксировано 25-кратное превышение концентрации хлора. По данным СК, возможной причиной ухудшения состояния посетителей стало нарушение технологии очистки.