СК назвал возможную причину отравления хлором в бассейне Астрахани

Нарушение технологии очистки бассейна в Астрахани могло стать причиной ухудшения состояния посетителей, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошёл вброс вредных веществ в воду (в воздух), что повлекло ухудшение состояния здоровья астраханцев», — говорится в сообщении.

По последним данным Минздрава Астраханской области, в результате отравления хлором госпитализированы 26 человек, в том числе 19 детей в возрасте от пяти до 12 лет.

Шестеро детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии в стабильно тяжёлом состоянии. При этом все пострадавшие в сознании.

Ранее СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту отравления хлором детей и взрослых в бассейне спортивного комплекса «Динамо».