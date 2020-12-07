СК назвал возможную причину отравления хлором в бассейне Астрахани

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Нарушение технологии очистки бассейна в Астрахани могло стать причиной ухудшения состояния посетителей, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
СК назвал возможную причину отравления хлором в бассейне Астрахани
  • РИА Новости

«По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошёл вброс вредных веществ в воду (в воздух), что повлекло ухудшение состояния здоровья астраханцев», — говорится в сообщении.

По последним данным Минздрава Астраханской области, в результате отравления хлором госпитализированы 26 человек, в том числе 19 детей в возрасте от пяти до 12 лет.

Шестеро детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии в стабильно тяжёлом состоянии. При этом все пострадавшие в сознании.

Ранее СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту отравления хлором детей и взрослых в бассейне спортивного комплекса «Динамо».

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