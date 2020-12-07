В Астрахани возбудили дело по факту отравления хлором в бассейне

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В Астрахани возбудили уголовное дело по факту отравления хлором детей и взрослых в бассейне спортивного комплекса «Динамо», сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
В Астрахани возбудили дело по факту отравления хлором в бассейне
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей и взрослых при посещении бассейна в спортивном комплексе по признакам преступления... «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — приводит сообщение ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе областной администрации, после отравления были госпитализированы 18 детей, шесть из них находятся в реанимации.

«Губернатор (Астраханской области. — RT) Игорь Бабушкин посетил больницу имени Силищевой, там сейчас 18 детей, шесть из них в реанимации. Состояние не критическое, родителям разрешили их посетить», — сообщила представитель администрации.

По данным Life.ru, сотрудники экстренных служб осматривают место происшествия и выясняют точную причину случившегося, а также беседуют с руководством спортивного комплекса.

Ранее стало известно, что в Астрахани в результате превышения химической концентрации хлора при обработке воды в бассейне госпитализированы 16 человек, в том числе 13 детей.

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