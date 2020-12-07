СК начал проверку после ЧП в астраханском бассейне
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Как установил СК, после занятий в бассейне из-за ухудшения самочувствия госпитализированы «дети и взрослые, которым оказана квалифицированная медицинская помощь».
Данные о пострадавших уточняются, отметили там.
Как сообщили в МЧС, было эвакуировано 17 человек, из них 15 детей и двое взрослых госпитализированы.
Ранее ТАСС со ссылкой на МЧС сообщил о госпитализации 13 детей. Агентство отмечало, что четыре человека находятся в реанимации.