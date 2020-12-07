СК начал проверку после ЧП в астраханском бассейне

Следственный комитет начал проверку после того, как в Астрахани после посещения бассейна в больницу увезли более десяти детей из-за возможного отравления хлором.

Как установил СК, после занятий в бассейне из-за ухудшения самочувствия госпитализированы «дети и взрослые, которым оказана квалифицированная медицинская помощь».

Данные о пострадавших уточняются, отметили там.

Как сообщили в МЧС, было эвакуировано 17 человек, из них 15 детей и двое взрослых госпитализированы.

Ранее ТАСС со ссылкой на МЧС сообщил о госпитализации 13 детей. Агентство отмечало, что четыре человека находятся в реанимации.