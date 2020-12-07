В Астрахани после отравления хлором госпитализированы 13 детей

В Астрахани после предполагаемого отравления хлором в бассейне госпитализированы 16 человек, среди пострадавших 13 детей, сообщили в МЧС.

«Поступило сообщение о том, что в результате превышения химической концентрации хлора при обработке воды в бассейне ухудшилось состояние присутствующих в здании спортивного комплекса «Динамо» людей в количестве 30 человек, в том числе детей (ориентировочно 20)», — говорится в сообщении МЧС.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, госпитализированы 13 детей от четырёх до 12 лет.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Астраханской области агентству сообщили, что четверо детей находятся в реанимации.