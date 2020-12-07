В бассейне Астрахани концентрация хлора была превышена в 25 раз
- РИА Новости
«Максимальное превышение было зафиксировано 24,9 при допустимой концентрации 0,1 (мг на л. — RT)», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что бассейн в Астрахани после отравления детей будет закрыт до конца года.
По данным СК, возможной причиной ухудшения состояния посетителей стало нарушение технологии очистки бассейна в Астрахани.
По факту отравления людей хлором возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.