В бассейне Астрахани концентрация хлора была превышена в 25 раз

В бассейне спортивного комплекса «Динамо» в Астрахани, где произошло отравление 30 человек, в том числе 21 ребёнка, зафиксировано 25-кратное превышение концентрации хлора. Об этом сообщил глава регионального МЧС Алексей Мурзин.

«Максимальное превышение было зафиксировано 24,9 при допустимой концентрации 0,1 (мг на л. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что бассейн в Астрахани после отравления детей будет закрыт до конца года.

По данным СК, возможной причиной ухудшения состояния посетителей стало нарушение технологии очистки бассейна в Астрахани.

По факту отравления людей хлором возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.