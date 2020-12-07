В России продлили меры по COVID-19 для школ и детсадов до 2022 года
- АГН «Москва»
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В общеобразовательных учреждениях запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также людей из иных организаций.
Кроме того, в школах и детских садах обязаны проводить термометрию детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и незамедлительной изоляцией тех, у кого есть признаки ОРВИ.
Ранее в Минпросвещения рассказали о ситуации с COVID-19 в школах, отметив, что «массовых вспышек» нет.
В июле Роспотребнадзор принял решение о запрете проведения массовых мероприятий в образовательных организациях.