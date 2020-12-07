В России продлили меры по COVID-19 для школ и детсадов до 2022 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о продлении действия санитарных правил по коронавирусу в школах и детских садах до 1 января 2022 года.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В общеобразовательных учреждениях запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также людей из иных организаций.

Кроме того, в школах и детских садах обязаны проводить термометрию детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и незамедлительной изоляцией тех, у кого есть признаки ОРВИ.

Ранее в Минпросвещения рассказали о ситуации с COVID-19 в школах, отметив, что «массовых вспышек» нет.

В июле Роспотребнадзор принял решение о запрете проведения массовых мероприятий в образовательных организациях.