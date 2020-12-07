В Вологодской области 31 декабря объявили выходным днём
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- РИА Новости
«Сегодня мы посоветовались с коллегами и приняли решение: перенести рабочий день 31 декабря на субботу, 26 декабря», — сказал Кувшинников.
Глава региона обратился к руководителям промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, органам местного самоуправления.
«Я уверен, что многие из вас эту инициативу поддержат», — добавил он.
Ранее выходной день 31 декабря объявили в Волгоградской и Орловской областях.
Кроме того, решение было принято в Чувашии и Костромской области.