В Вологодской области 31 декабря объявили выходным днём

В Вологодской области решили объявить 31 декабря выходным днём, рабочий день перенесён на субботу, 26 декабря. Об этом сообщил глава региона на своей странице в Instagram.

«Сегодня мы посоветовались с коллегами и приняли решение: перенести рабочий день 31 декабря на субботу, 26 декабря», — сказал Кувшинников.

Глава региона обратился к руководителям промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, органам местного самоуправления.

«Я уверен, что многие из вас эту инициативу поддержат», — добавил он.

Ранее выходной день 31 декабря объявили в Волгоградской и Орловской областях.

Кроме того, решение было принято в Чувашии и Костромской области.