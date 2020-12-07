Обвиняемый в смерти девушки на стриме блогер не признал вину
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«Он раскаивается в содеянном в моральном плане, но в уголовно-правовом он вину не признаёт, потому что в его действиях нет признаков состава преступления», — цитирует адвоката РИА Новости.
Он добавил, что потерпевшая скончалась в результате кровоизлияния в мозг, и между действиями его подзащитного и смертью девушки «нет причинно-следственной связи».
4 декабря Раменский городской суд в Московской области арестовал на два месяца блогера по делу о смерти девушки во время его стрима.
По данным СК, Решетников мог избивать потерпевшую в ходе прямых эфиров.