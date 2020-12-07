Обвиняемый в смерти девушки на стриме блогер не признал вину

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Блогер Станислав Решетников, известный как Reeflay, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью девушки, которая впоследствии умерла во время его стрима, не признал вины, сообщил его адвокат Евгений Кулагин.
Обвиняемый в смерти девушки на стриме блогер не признал вину
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«Он раскаивается в содеянном в моральном плане, но в уголовно-правовом он вину не признаёт, потому что в его действиях нет признаков состава преступления», — цитирует адвоката РИА Новости.

Он добавил, что потерпевшая скончалась в результате кровоизлияния в мозг, и между действиями его подзащитного и смертью девушки «нет причинно-следственной связи».

4 декабря Раменский городской суд в Московской области арестовал на два месяца блогера по делу о смерти девушки во время его стрима.

По данным СК, Решетников мог избивать потерпевшую в ходе прямых эфиров.

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