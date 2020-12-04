Обвиняемый в смерти девушки на стриме блогер мог её избивать в эфире

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Блогер Стас Решетников, известный под псевдонимом Reeflay, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью девушки, которая впоследствии умерла во время его стрима, в ходе прямых эфиров мог избивать потерпевшую, считают в Следственном комитете.
Обвиняемый в смерти девушки на стриме блогер мог её избивать в эфире
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В подмосковном главке СК России отметили, что, несмотря на то что бригада «скорой помощи», констатировавшая смерть девушки, не зафиксировала на её теле видимых признаков насильственной смерти, «многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей» в прямых эфирах блогера.

«У потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трёх воздействий по лицу», — говорится в сообщении.

Следователи также ожидают результатов химико-биологической экспертизы.

Ранее СК предъявил обвинение блогеру после гибели девушки в стриме.

2 декабря молодой человек прямо в ходе стрима, опубликованного на YouTube, пытался привести девушку в чувство. Видеозапись продолжала транслироваться даже после того, как он заявил об отсутствии у неё признаков жизни. В итоге приехавший в дом медик в прямом эфире констатировал смерть девушки.

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