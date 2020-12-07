Диетолог дала рекомендации по питанию в зимнее время

Врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев дала рекомендации по питанию в зимнее время.

В беседе с ФАН она посоветовала рассчитать суточный калораж с учётом своей активности.

«Вы скажете: «А как же не мёрзнуть на уменьшенном калораже?» Выход есть — ешьте побольше овощей, фруктов (особенно оранжевых — вот вам и польза, и настроение), кисломолочных продуктов. Употребляйте немного хлеба из муки грубого помола, нежирного мяса», — заявила эксперт.

По её словам, нужно обязательно включать в рацион жирную рыбу, яйца, немного сала с чесноком. Тепло и быстрое насыщение помогут ощутить горячие супы.

«Не забывайте про разогревающие чаи — имбирный, липовый, облепиховый. Добавляйте к ним лимон и ложечку натурального мёда», — рекомендует Ноев.

С кофе она советует проявлять осторожность.

Кроме того, эксперт считает необходимыми прогулки и хороший сон.

Ранее врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал о продуктах, которые можно есть перед сном.