Диетолог дала рекомендации по питанию в зимнее время
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В беседе с ФАН она посоветовала рассчитать суточный калораж с учётом своей активности.
«Вы скажете: «А как же не мёрзнуть на уменьшенном калораже?» Выход есть — ешьте побольше овощей, фруктов (особенно оранжевых — вот вам и польза, и настроение), кисломолочных продуктов. Употребляйте немного хлеба из муки грубого помола, нежирного мяса», — заявила эксперт.
По её словам, нужно обязательно включать в рацион жирную рыбу, яйца, немного сала с чесноком. Тепло и быстрое насыщение помогут ощутить горячие супы.
«Не забывайте про разогревающие чаи — имбирный, липовый, облепиховый. Добавляйте к ним лимон и ложечку натурального мёда», — рекомендует Ноев.
С кофе она советует проявлять осторожность.
Кроме того, эксперт считает необходимыми прогулки и хороший сон.
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