В России за сутки от коронавируса вылечились 21 342 пациента

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 21 342 пациента. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровели 1 937 738 человек.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны 21 342 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 937 738 человек», — отмечается в заявлении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил еженедельно докладывать правительству о наличии препаратов для лечения COVID-19.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.