В России за сутки от коронавируса вылечились 21 342 пациента
- Reuters
Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны 21 342 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 937 738 человек», — отмечается в заявлении.
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