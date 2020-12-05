В России за сутки от коронавируса вылечились 27 644 пациента

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 27 644 пациента. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровели 1 916 396 человек.

Reuters

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. «За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны 27 644 человека», — отмечается в заявлении. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил еженедельно докладывать правительству о наличии препаратов для лечения COVID-19. Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.