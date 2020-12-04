В Адыгее развернут ещё 260 мест для пациентов с COVID-19
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Об этом сообщают «Юга.ру».
Как заявил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков на заседании оперативного штаба, около 20% мест остаются свободными. В декабре планируется развернуть ещё 260 коек.
«Они будут созданы в здании, которое сейчас используют для рожениц. В ближайшее время оно будет освобождено в связи с открытием перинатального центра. Сразу после этого проведут работу по разводке кислородной сети и подготовке коек для больных коронавирусом», — сказал Меретуков.
Глава республики Мурат Кумпилов поручил провести эту работу до 15 декабря. Также необходимо оперативно развернуть второй амбулаторный центр для приёма больных с симптомами ОРВИ.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокомментировали ситуацию с коронавирусом.