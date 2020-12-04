В Адыгее развернут ещё 260 мест для пациентов с COVID-19

В Адыгее прокомментировали ситуацию с коечным фондом. К 4 декабря в регионе работает три инфекционных госпиталя для пациентов с COVID-19, на базе которых создано 920 мест.

Об этом сообщают «Юга.ру».

Как заявил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков на заседании оперативного штаба, около 20% мест остаются свободными. В декабре планируется развернуть ещё 260 коек.

«Они будут созданы в здании, которое сейчас используют для рожениц. В ближайшее время оно будет освобождено в связи с открытием перинатального центра. Сразу после этого проведут работу по разводке кислородной сети и подготовке коек для больных коронавирусом», — сказал Меретуков.

Глава республики Мурат Кумпилов поручил провести эту работу до 15 декабря. Также необходимо оперативно развернуть второй амбулаторный центр для приёма больных с симптомами ОРВИ.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокомментировали ситуацию с коронавирусом.