В Адыгее развернут ещё 260 мест для пациентов с COVID-19

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В Адыгее прокомментировали ситуацию с коечным фондом. К 4 декабря в регионе работает три инфекционных госпиталя для пациентов с COVID-19, на базе которых создано 920 мест.
В Адыгее развернут ещё 260 мест для пациентов с COVID-19
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщают «Юга.ру».

Как заявил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков на заседании оперативного штаба, около 20% мест остаются свободными. В декабре планируется развернуть ещё 260 коек.

«Они будут созданы в здании, которое сейчас используют для рожениц. В ближайшее время оно будет освобождено в связи с открытием перинатального центра. Сразу после этого проведут работу по разводке кислородной сети и подготовке коек для больных коронавирусом», — сказал Меретуков.

Глава республики Мурат Кумпилов поручил провести эту работу до 15 декабря. Также необходимо оперативно развернуть второй амбулаторный центр для приёма больных с симптомами ОРВИ.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокомментировали ситуацию с коронавирусом.

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