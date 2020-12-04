Путин заявил о постепенном росте экономической активности россиян

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Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Сбербанка Германом Грефом заявил о постепенном росте экономической активности россиян.
Путин заявил о постепенном росте экономической активности россиян
  • РИА Новости

Путин отметил, что за девять месяцев 2020 года у Сбербанка незначительно снизились чистая прибыль и эффективность капитала.

«Но в целом за девять месяцев (я посмотрел) результаты довольно сильные. Портфель растёт у вас кредитный, и я так понимаю, что вы, наверное, это чувствуете: экономическая активность граждан увеличивается постепенно», — отметил глава государства.

В сентябре Путин заявил, что уже в июне экономика России начала восстанавливаться от последствий пандемии коронавирусной инфекции.

По его словам, через сложный для экономики и социальной сферы период Россия проходит гораздо мягче, чем многие другие страны.

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