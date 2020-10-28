В ЦБ оценили восстановление экономики России

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В Центробанке России полагают, что наблюдаемое в настоящий момент восстановление российской экономики, вероятно, носит краткосрочный характер.
В ЦБ оценили восстановление экономики России
  • РИА Новости

Об этом говорится в материалах регулятора.

«Смягчение ограничений, проводимая мягкая денежно-кредитная политика и принятые меры правительства Российской Федерации по поддержке населения и бизнеса создали условия для расширения экономической активности в III квартале 2020 года. Однако наблюдаемое восстановление, наиболее вероятно, носит краткосрочный характер, что связано с реализацией отложенного спроса и действием мер социальной поддержки», — указали в ЦБ.

По мнению Центробанка, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации восстановление потребительской активности в России к концу года может значительно замедлиться.

«По оценкам Банка России, в 2020 году ВВП снизится на 4—5%», — говорится в документе.

Ранее Счётная палата России совместно с Институтом экономической политики имени Е.Т. Гайдара оценила перспективы экономического развития страны и подготовила макроэкономический прогноз на 2021—2023 годы.

26 октября министр финансов России Антон Силуанов рассказал, сколько власти потратят на поддержку российской экономики в 2020—2021 годах. Он отметил, что Россия перешла от профицитного бюджета к дефицитному. Теперь властям приходится «изыскивать дополнительные финансовые возможности».

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