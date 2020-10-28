Счётная палата составила прогноз развития российской экономики

Счётная палата совместно с Институтом экономической политики имени Е.Т. Гайдара оценила перспективы экономического развития страны и подготовила макроэкономический прогноз на 2021—2023 годы.

Как пояснил аудитор Счётной палаты Дмитрий Зайцев, макропрогноз разработан в двух сценариях — нейтральном и рисковом, которые различаются внешнеэкономической конъюнктурой и ожиданиями развития ситуации с коронавирусом в России и мире.

Исходя из цены на нефть и некоторых других факторов, в нейтральном сценарии ВВП в 2020 году сократится на 4,2% и в следующие три года его рост не превысит 3%.

В рисковом сценарии сокращение ВВП в 2020 году достигнет 4,8%, а в 2021—2023 годах рост экономики останется в диапазоне около 2%.

На уровень докризисного 2019 года российская экономика по первому сценарию вернётся только в 2022 году, а по второму — в 2023 году.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, сколько власти потратят на поддержку российской экономики в 2020—2021 годах. Он отметил, что Россия перешла от профицитного бюджета к дефицитному. Теперь властям приходится «изыскивать дополнительные финансовые возможности».

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правления РСПП заявил, что мировая экономика может столкнуться с новыми острыми проблемами на фоне пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что процессы восстановления экономики крайне неустойчивы.