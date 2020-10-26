Силуанов рассказал о тратах на поддержку экономики России

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Министр финансов России Антон Силуанов рассказал в эфире телеканала «Россия 24», сколько власти потратят на поддержку российской экономики в 2020—2021 годах.
Силуанов рассказал о тратах на поддержку экономики России
  • РИА Новости

«Общий объём этих дополнительных финансов — около 9% ВВП, из которых только 4,5% ВВП пойдёт на реализацию мер, содержащихся в общенациональном плане как раз по ликвидации, нейтрализации последствий коронавирусной инфекции, и поддержку тех граждан, отраслей, которые нуждаются в государственной помощи», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Россия перешла от профицитного бюджета к дефицитному. Теперь властям приходится «изыскивать дополнительные финансовые возможности».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российской экономике удалось пройти первую фазу пандемии коронавирусной инфекции лучше многих других стран. 

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