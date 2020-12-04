Врач рассказал, как не заболеть COVID-19 в офисе

Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, как не заболеть COVID-19 в офисе.

В беседе с НСН он заявил, что если кто-то из сотрудников уже заболел, то офис должны закрыть на двухнедельный карантин.

«Как бы человек ни защищался, он всё равно дышит тем же воздухом, что и другие работники. Поэтому особую роль нужно придавать кондиционированию. Должна происходить усиленная конвекция, тогда микроорганизмы и пыль будут оседать в фильтрах кондиционера. Их нужно очень часто менять», — сказал эксперт.

По его словам, сотрудники с признаками ОРВИ не должны ходить на работу.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокомментировали ситуацию с коронавирусом.