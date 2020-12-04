Путин поручил привлечь ведущие центры к обучению информатике в школах

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Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции по искусственному интеллекту поручил правительству привлечь ведущие международные центры страны к работе по совершенствованию преподавания математики и информатики в школах.
Путин поручил привлечь ведущие центры к обучению информатике в школах
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Глава государства отметил, что образованию в России необходимо «наращивать темпы перемен».

По его словам, базового преподавания математики и информатики в современном мире уже недостаточно.

«Поручаю правительству принять конкретные решения по совершенствованию преподавания математики и информатики в школах. Привлечь к этой работе наши международные математические центры, они у нас замечательные, потенциал их очень высокий, ведущие университеты», — сказал Путин.

Кроме того, по его словам, следует использовать опыт образовательного центра «Сириус» и лучших российских физико-математических школ.

Ранее Путин заявил, что в ближайшие десятилетия в России предстоит провести цифровую трансформацию

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