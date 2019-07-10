Путин призвал активнее развивать высокотехнологичные направления

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Президент России Владимир Путин призвал активнее развивать высокотехнологичные направления. Об этом он сказал в ходе церемонии обмена подписанными документами между правительством и крупными компаниями.
Путин призвал активнее развивать высокотехнологичные направления
  • РИА Новости

По его словам, они определяют экономику будущего не только в России, но и мировую экономику. Путин добавил, что технологии могут обеспечить прорыв для страны.

«Нам некогда принюхиваться к теме, проблеме, нужно работать прямо сейчас. И работать активно», — сказал президент.

Он добавил, что правительство и крупнейшие российские компании с госучастием работают на общую цель.

«Прошу вас самым серьёзным образом к этому отнестись. У нас есть реальные шансы продвинуться по этим важнейшим направлениям, и это не пустые слова, не болтовня по поводу лидерства. У нас для этого всё есть: и школы хорошие, и мозги, вправленные хорошо начиная с детства в специальных школах», — добавил российский лидер.

Он подчеркнул необходимость разработки дорожных карт по каждому технологическому направлению в рамках подписанных документов между правительством и крупными компаниями.

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