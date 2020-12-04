Иммунолог рассказал о правилах проживания с больным коронавирусом

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о нескольких правилах, которые должны соблюдать заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19 и проживающие с ним люди.
Иммунолог рассказал о правилах проживания с больным коронавирусом
  • Reuters

По его словам, при тщательном соблюдении рекомендаций можно избежать заболевания.

«Он (человек с COVID-19. — RT) должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные разбежались по углам, мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой», — заявил Болибок в интервью радио Sputnik.

Врач сообщил, что пользоваться общественными местами в квартире рекомендуется только после дезинфекции.

«Тогда всё будет нормально. У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются», — добавил иммунолог.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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