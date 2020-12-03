Онищенко прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19

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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.
Онищенко прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19
  • РИА Новости

В беседе с kp.ru он отметил, что будет составлен график поставок вакцины для регионов, которые «определяют погоду» по состоянию заболеваемости.

«Чтобы максимально эффективно остановить эпидемический процесс», — пояснил Онищенко.

Он также отметил, что временным противопоказанием является перенесённое инфекционное заболевание, после которого можно делать прививку только через месяц.

«Если была какая-то другая прививка, тоже временно противопоказано проведение вакцинации», — уточнил депутат.

Как добавил Онищенко, в каждом конкретном случае решение о вакцинации будет приниматься врачом.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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