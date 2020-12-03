В Роскачестве провели исследование консервированной печени трески

Короткая ссылка
В Роскачестве провели исследование консервированной печени трески, все образцы признаны безопасными.
В Роскачестве провели исследование консервированной печени трески
  • © rskrf.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

По данным исследования, не во всех 20 образцах консервов достаточно соли — у двух образцов меньше нормы на 1,2—2,5%.

По органолептическим показателям не соответствовала норме продукция двух производителей. У печени был нехарактерный цвет, как и у жира. 

17 участников — консервы отечественного производства.

У одного производителя эксперты обнаружили видовую подмену: в консервах не нашли ДНК атлантической или тихоокеанской трески. За фальсификацию рейтинг товара был обнулён.

Были и другие незначительные нарушения.

В Роскачестве отметили, что превышения по содержанию токсичных элементов в продукции всех торговых марок не обнаружено. Расхождения с требованиями техрегламента по микробиологическим показателям нет. Не оказалось в продуктах паразитов и следов антибиотиков.

Ранее диетолог Марина Макиша в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как определить опасные консервы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить