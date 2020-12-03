В Роскачестве провели исследование консервированной печени трески, все образцы признаны безопасными.

Об этом сообщает телеканал «360».

По данным исследования, не во всех 20 образцах консервов достаточно соли — у двух образцов меньше нормы на 1,2—2,5%.

По органолептическим показателям не соответствовала норме продукция двух производителей. У печени был нехарактерный цвет, как и у жира.

17 участников — консервы отечественного производства.

У одного производителя эксперты обнаружили видовую подмену: в консервах не нашли ДНК атлантической или тихоокеанской трески. За фальсификацию рейтинг товара был обнулён.

Были и другие незначительные нарушения.

В Роскачестве отметили, что превышения по содержанию токсичных элементов в продукции всех торговых марок не обнаружено. Расхождения с требованиями техрегламента по микробиологическим показателям нет. Не оказалось в продуктах паразитов и следов антибиотиков.

Ранее диетолог Марина Макиша в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как определить опасные консервы.