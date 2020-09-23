Диетолог рассказала, как определить опасные консервы

Диетолог Марина Макиша рассказала, как определить опасные консервы.

«Нарушение технологий может привести к тому, что каким-то случайным образом там окажутся бациллы, которые вызывают ботулизм, и мы получим серьёзное отравление», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Главный фактор испорченности продукта — вздутая крышка.

Как отметила Макиша, если такой признак есть, особенно на мясных консервах, то ни в коем случае нельзя употреблять подобный продукт, даже прокипятив.

Ранее диетолог Нурия Дианова в беседе с Newinform оценила пользу раздельного питания.