Диетолог рассказала, как определить опасные консервы

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Диетолог Марина Макиша рассказала, как определить опасные консервы.
Диетолог рассказала, как определить опасные консервы
  • Pixabay

«Нарушение технологий может привести к тому, что каким-то случайным образом там окажутся бациллы, которые вызывают ботулизм, и мы получим серьёзное отравление», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Главный фактор испорченности продукта — вздутая крышка.

Как отметила Макиша, если такой признак есть, особенно на мясных консервах, то ни в коем случае нельзя употреблять подобный продукт, даже прокипятив.

Ранее диетолог Нурия Дианова в беседе с Newinform оценила пользу раздельного питания.

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