В Якутии число умерших от отравления антисептиком возросло до восьми

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В больнице Якутии скончалась ещё одна пострадавшая в результате отравления кожным антисептиком, сообщили в региональном Минздраве.
В Якутии число умерших от отравления антисептиком возросло до восьми
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Несмотря на весь комплекс оказанной медицинской помощи и реанимационных мероприятий, в связи с поражением внутренних органов после внутреннего применения антисептика в понедельник, 30 ноября, женщина — восьмая пострадавшая — скончалась», — приводит сообщение РИА Новости.

Состояние последнего пострадавшего оценивается как стабильное, он переведён из реанимации в общую палату.

По данным следствия, 18 ноября компания из девяти человек приобрела в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребила его внутрь в частном доме в селе Томтор Таттинского района. 

На следующий день скончались три человека. 20 ноября стало известно о смерти ещё двух мужчин.

Антисептик был снят с продажи.

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