Число умерших от отравления антисептиком в Якутии возросло до семи

Короткая ссылка
Число погибших в результате отравления антисептиком в Якутии возросло до семи человек.
Число умерших от отравления антисептиком в Якутии возросло до семи
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Об этом говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что всего зарегистрировано девять случаев отравления антисептиком.

Предварительно установлено, что 18 ноября в магазине «Баай Ас» граждане приобрели 5 литровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его внутрь.

Ранее сообщалось, что в Якутии шесть человек скончались, по предварительным данным, в результате употребления антисептика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить