В Якутии шесть человек скончались из-за отравления антисептиком
- РИА Новости
«Ещё один человек скончался, его состояние резко ухудшилось», — заявили в СК.
По данным следствия, 18 ноября компания из девяти человек распивала спиртосодержащие напитки в частном доме в селе Томтор Таттинского района.
На следующий день скончались три человека. 20 ноября стало известно о смерти двух мужчин.
По данным прокуратуры региона, отравление произошло в результате употребления антисептического средства. Прокуратура начала проверку. Остаток антисептика был изъят из магазина для экспертизы.
Ранее в Удмуртии шесть человек отравились поддельным алкоголем.