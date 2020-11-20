В Якутии шесть человек скончались из-за отравления антисептиком

В Якутии шесть человек скончались, по предварительным данным, в результате употребления антисептика. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.

«Ещё один человек скончался, его состояние резко ухудшилось», — заявили в СК.

По данным следствия, 18 ноября компания из девяти человек распивала спиртосодержащие напитки в частном доме в селе Томтор Таттинского района.

На следующий день скончались три человека. 20 ноября стало известно о смерти двух мужчин.

По данным прокуратуры региона, отравление произошло в результате употребления антисептического средства. Прокуратура начала проверку. Остаток антисептика был изъят из магазина для экспертизы.

Ранее в Удмуртии шесть человек отравились поддельным алкоголем.