В Якутии шесть человек скончались из-за отравления антисептиком

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В Якутии шесть человек скончались, по предварительным данным, в результате употребления антисептика. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.
В Якутии шесть человек скончались из-за отравления антисептиком
  • РИА Новости

«Ещё один человек скончался, его состояние резко ухудшилось», — заявили в СК. 

По данным следствия, 18 ноября компания из девяти человек распивала спиртосодержащие напитки в частном доме в селе Томтор Таттинского района. 

На следующий день скончались три человека. 20 ноября стало известно о смерти двух мужчин. 

По данным прокуратуры региона, отравление произошло в результате употребления антисептического средства. Прокуратура начала проверку. Остаток антисептика был изъят из магазина для экспертизы.

Ранее в Удмуртии шесть человек отравились поддельным алкоголем.

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