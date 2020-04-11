В Удмуртии шесть человек отравились поддельным алкоголем
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- РИА Новости
«Предварительная причина смерти — отравление неизвестным химическим веществом, которое они употребили накануне в качестве алкоголя», — заявили в СК.
Также следователи установили, что ещё один мужчина употребил эту жидкость и обратился за медпомощью, он остался жив.
Возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
Задержан 52-летний местный житель, который передал потерпевшим вещество.
В декабре в Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости.