В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались в больнице после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.

Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

«30 ноября ночью в квартире одного из домов посёлка Дубки Ярославского района обнаружены тела трёх мужчин (возраст 31, 33, 38 лет). Ещё две женщины, 42-летняя и 24-летняя, доставленные с этого же адреса, скончались в больнице», — заявили в СК.

Отмечается, что причиной смерти стало отравление неустановленным веществом.

При этом в качестве одной из версий следователи рассматривают употребление потерпевшими жидкости, предназначенной для удаления грязи со стёкол автомобиля, в качестве спиртного напитка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России.

Ранее в Вологодской области пять человек отравились алкогольным суррогатом.