В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
«30 ноября ночью в квартире одного из домов посёлка Дубки Ярославского района обнаружены тела трёх мужчин (возраст 31, 33, 38 лет). Ещё две женщины, 42-летняя и 24-летняя, доставленные с этого же адреса, скончались в больнице», — заявили в СК.
Отмечается, что причиной смерти стало отравление неустановленным веществом.
При этом в качестве одной из версий следователи рассматривают употребление потерпевшими жидкости, предназначенной для удаления грязи со стёкол автомобиля, в качестве спиртного напитка.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России.
Ранее в Вологодской области пять человек отравились алкогольным суррогатом.