В Вологодской области пятеро отравились алкогольным суррогатом

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Пятерых жителей Вологодской области госпитализировали с признаками отравления после употребления, предположительно, алкогольного суррогата, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Сямженского района.

«Пять человек отравились, предварительно, алкогольным суррогатом. Они госпитализированы в Сямженскую ЦРБ», — цитирует представителя службы ТАСС.

Состояние пострадавших мужчин 1963, 1964, 1971 и 1983 годов рождения оценивается как удовлетворительное, они находятся в сознании.

В ЕДДС уточнили, что мужчины проживают в соседнем Вожегодском районе и приехали на заработки.

В настоящее время выясняется, какую жидкость употребили пострадавшие.

Ранее газета «Известия» писала о завершении расследования отравления артистов Мариинского театра во время гастролей в Москве.

По итогам проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили кишечную палочку и золотистый стафилококк в готовой продукции компании, где пострадавшие заказывали еду.

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