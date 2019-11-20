В Вологодской области пятеро отравились алкогольным суррогатом
«Пять человек отравились, предварительно, алкогольным суррогатом. Они госпитализированы в Сямженскую ЦРБ», — цитирует представителя службы ТАСС.
Состояние пострадавших мужчин 1963, 1964, 1971 и 1983 годов рождения оценивается как удовлетворительное, они находятся в сознании.
В ЕДДС уточнили, что мужчины проживают в соседнем Вожегодском районе и приехали на заработки.
В настоящее время выясняется, какую жидкость употребили пострадавшие.
Ранее газета «Известия» писала о завершении расследования отравления артистов Мариинского театра во время гастролей в Москве.
По итогам проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили кишечную палочку и золотистый стафилококк в готовой продукции компании, где пострадавшие заказывали еду.