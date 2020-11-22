В Якутии снимут с продажи антисептик после гибели семи человек

Управление Роспотребнадзора по Якутии опубликовало постановление о снятии с реализации антисептика, в результате употребления которого в Таттинском районе скончались семь человек.

«Юридическим лицам и предпринимателям снять с реализации антисептические средства производства индивидуального предпринимателя», — цитирует документ ТАСС. Отмечается, что постановление было подписано главным государственным санитарным врачом Якутии Маргаритой Игнатьевой. Ранее число скончавшихся в результате отравления антисептиком в Якутии возросло до семи. Как было установлено, 18 ноября в магазине граждане приобрели пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его внутрь.