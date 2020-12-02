Минтруд разъяснил ситуацию с зарплатами россиян на удалёнке

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что зарплата сотрудника, перешедшего на удалённый режим, не должна меняться, если выполняемый им объём работы остался прежним.

В эфире телеканала «Россия 24» Котяков заявил, что зарплата не должна меняться «независимо от режима, которым будет пользоваться работник во взаимоотношениях с работодателем».

«То есть в случае, если объём выполняемой работы сохранился, если он не изменился в зависимости от изменения режима организации труда, заработная плата должна соответствовать той, которую работник бы получал при осуществлении традиционной трудовой функции в офисе», — цитирует его ТАСС.

Ранее Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон об удалённой работе. Вступление закона в силу ожидается с 1 января 2021 года.