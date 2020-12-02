Юрист прокомментировал правила оформления сотрудников на удалёнку

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Глава правового департамента Конфедерации труда России, юрист Олег Бабич рассказал о нюансах оформления на дистанционную работу.
Юрист прокомментировал правила оформления сотрудников на удалёнку
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В беседе с телеканалом «360» Олег Бабич пояснил, что перемены для сотрудников и работодателей зависят от характера удалёнки.

«Если это постоянная работа или временная, но не связанная с какими-либо чрезвычайными ситуациями, то она должна оформляться отдельным трудовым договором либо дополнительным трудовым соглашением к нему», — сказал юрист.

Если же речь идёт о временной дистанционной работе, которая связана с какими-либо чрезвычайными обстоятельствами (с той же пандемией), то такая работа будет оформляться приказом о переводе, изданным работодателем.

«За использование своей техники должна быть какая-то амортизация. Если (сотрудник. — RT) пользуется своим телефоном, интернетом, работодатель должен это каким-то образом компенсировать. Всё, о чём я говорил, должно быть перечислено в локальном акте работодателя либо в коллективном договоре. И может оговариваться в трудовом договоре», — заключил Бабич.

Ранее стало известно, что Совет Федерации в ходе заседания в среду, 2 декабря, одобрил закон об удалённой работе. Его вступление в силу ожидается с 1 января 2021 года.

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