Совет Федерации одобрил закон об удалённой работе

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Совет Федерации в ходе заседания в среду, 2 декабря, одобрил закон об удалённой работе. Его вступление в силу ожидается с 1 января 2021 года, информирует ТАСС.
Совет Федерации одобрил закон об удалённой работе
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Закон был принят депутатами Госдумы 26 ноября. 

Документ предусматривает переработку норм дистанционной работы, а также разъясняет доступность их применения и возможность совмещения офисной и удалённой работы.

Как говорится на сайте Госдумы, законом определяются случаи, когда сотрудника могут перевести на удалёнку без его согласия.

Речь идёт в том числе о катастрофах и авариях, несчастных случаях на производстве, пожарах, наводнениях, землетрясениях, эпидемиях.

Кроме того, закрепляются гарантии по оплате труда работника на удалёнке, а также отмечается, что переход на такой формат работы не может быть основанием для снижения зарплаты.

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