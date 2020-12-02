Совет Федерации одобрил закон об удалённой работе
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Закон был принят депутатами Госдумы 26 ноября.
Документ предусматривает переработку норм дистанционной работы, а также разъясняет доступность их применения и возможность совмещения офисной и удалённой работы.
Как говорится на сайте Госдумы, законом определяются случаи, когда сотрудника могут перевести на удалёнку без его согласия.
Речь идёт в том числе о катастрофах и авариях, несчастных случаях на производстве, пожарах, наводнениях, землетрясениях, эпидемиях.
Кроме того, закрепляются гарантии по оплате труда работника на удалёнке, а также отмечается, что переход на такой формат работы не может быть основанием для снижения зарплаты.