Врач рассказал о противопоказаниях к вакцинации

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Врач-лор высшей категории, владелец частной клиники Владимир Зайцев рассказал о противопоказаниях к вакцинации.
Врач рассказал о противопоказаниях к вакцинации
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Нельзя вводить вакцину, если человек болен, если у него есть симптомы любых простудных заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, явлений риносинусита, острого ринита», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, вакцину нельзя вводить и при обострении любых хронических заболеваний, например гастрита или бронхита.

Как считает Зайцев, не стоит участвовать в вакцинации и тем, кто имеет синдром хронической усталости и находится в её активной стадии.

«Люди с выраженно сниженным иммунитета тоже ни в коем случае не должны прибегать к вакцинации, и неважно, что его провоцирует. Сперва нужно восстановить состояние пациента и только потом вводить вакцину», — добавил он.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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