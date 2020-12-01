В Пермском крае рассказали о работе выездных бригад станции переливания крови: в декабре будет проведено 22 выездных дня донора в 13 городах края.

Как сообщает kp.ru, Пермская краевая станция переливания крови вновь запускает работу выездных бригад.

Кровь собирают для пациентов, которые готовятся к плановым хирургическим операциям, родовспоможению, а также для пациентов с определёнными заболеваниями, в том числе крови.

Жители Пермского края активно становятся донорами. Ежегодно кровь сдают около 28 тыс. жителей региона.

Ранее телеканал «360» сообщал, что жители Московской области помогли региону подготовить не менее 52 тонн донорской крови с начала 2020 года. За десять месяцев донорами стали 42 тыс. человек.