В Госдуме прокомментировали упрощение процесса оформления инвалидности

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Кирилл Горшенин
Депутат Госдумы, вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Олег Смолин прокомментировал в беседе с RT новое постановление правительства России, которое упрощает процедуру оформления инвалидности.

Как уточнили в пресс-службе кабмина, в соответствии с новыми правилами гражданам больше не придётся повторно обращаться в поликлинику с результатами медицинских обследований для уточнения направления. 

«Это один из шагов по дебюрократизации оформления инвалидности. Вопрос поднимается давно, больше десяти лет, кое-какие шаги были сделаны и прежде, но до сих пор люди с инвалидностью активно жалуются на то, что это оформление крайне сложно», — заявил Смолин.

Он объяснил, что в настоящее время людям с инвалидностью приходится сталкиваться с рядом сложностей в процессе оформления подтверждающих медицинских документов.

«Нужно пройти большое количество врачей... Например, если вы хотите получить индивидуальную программу реабилитации... приходится ходить по врачам месяц, при этом многие врачи недовольны, потому что у них много других забот. Другая проблема — это доступность медико-социальной экспертизы», — добавил парламентарий.

Депутат также обратил внимание на то, что постановление было подписано накануне Международного дня инвалидов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующий документ.

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