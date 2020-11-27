Чернышенко рассказал о потребности врачей в бесплатном такси

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что более 40 российских регионов подтвердили потребность в обеспечении врачей бесплатным проездом на такси.
Чернышенко рассказал о потребности врачей в бесплатном такси
  • РИА Новости

«Мы анализируем сейчас заявки со стороны регионов, чтобы оценить потребность. Например, в 16 регионах сказали, что у них такой проблемы вообще нет, 26 регионов ещё не ответили, а в 43 субъектах обозначали потребность в такси — там порядка 7 тыс. врачей, которым надо в среднем в день осуществлять 10—15 поездок», — приводит ТАСС его слова.

Также Чернышенко сообщил, что в российских регионах вводится единый телефонный номер 122, по которому жители России в случае заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 смогут вызвать врача на дом либо скорую помощь.

Ранее в оперштабе сообщили, что в России в течение суток выявили 27 543 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. 

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