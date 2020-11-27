В России за сутки выявлено более 27 тысяч случаев коронавируса

В России в течение суток выявили 27 543 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 215 533. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 27 543 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 6241 (22,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в заявлении.

Накануне в России было выявлено 25 487 случаев коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мутаций коронавирусной инфекции, которые могли бы сделать его опаснее, «злее», не фиксируется.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.