В России за сутки выявили 25 487 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 25 487 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 2 187 990 пациентов с COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Reuters

Накануне в России в течение суток зафиксировали 23 675 новых случаев коронавирусной инфекции. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов. Также Мишустин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной, никто никого заставлять не станет. Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.