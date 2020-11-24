Вакцины от коронавируса включат в перечень жизненно важных препаратов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнится 25 новыми наименованиями, включая вакцины от коронавируса», — говорится в сообщении.

Как отмечается, вакцины внесут в список в начале декабря 2020 года, что обеспечит их доступность.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в стране планируется с 2021 года. Она будет добровольной.

Сообщалось, что вакцина «Спутник V» показала эффективность выше 95% на 42-й день исследования.