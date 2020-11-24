Мишустин заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Короткая ссылка
Вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной, никто никого заставлять не станет. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин от COVID-19.
Мишустин заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Возможность привиться от коронавируса должна быть в каждом регионе нашей страны и у каждого человека. Разумеется, прививку смогут сделать по желанию, никто никого заставлять делать это не будет», — сказал председатель правительства.

Он напомнил, что в России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — центра имени Гамалеи и научного центра «Вектор». 

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что массовая вакцинация от коронавируса в России планируется с 2021 года.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также отмечал, что вакцинация будет добровольной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить