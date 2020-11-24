Мишустин заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
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«Возможность привиться от коронавируса должна быть в каждом регионе нашей страны и у каждого человека. Разумеется, прививку смогут сделать по желанию, никто никого заставлять делать это не будет», — сказал председатель правительства.
Он напомнил, что в России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — центра имени Гамалеи и научного центра «Вектор».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что массовая вакцинация от коронавируса в России планируется с 2021 года.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также отмечал, что вакцинация будет добровольной.