Мишустин заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной, никто никого заставлять не станет. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин от COVID-19.

«Возможность привиться от коронавируса должна быть в каждом регионе нашей страны и у каждого человека. Разумеется, прививку смогут сделать по желанию, никто никого заставлять делать это не будет», — сказал председатель правительства.

Он напомнил, что в России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — центра имени Гамалеи и научного центра «Вектор».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что массовая вакцинация от коронавируса в России планируется с 2021 года.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также отмечал, что вакцинация будет добровольной.