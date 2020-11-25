В России за сутки выявлено 23 675 новых случаев коронавируса

В России в течение суток выявили 23 675 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых эпизодов с начала эпидемии в стране достигло 2 162 503. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 23 675 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5156 (21,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в заявлении.

Накануне в России было выявлено 24 326 случаев коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мутаций коронавирусной инфекции, которые могли бы сделать его опаснее, «злее», не фиксируется.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.