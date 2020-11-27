В России вводят единый номер для обращения пациентов с коронавирусом
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
«Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы», — заявил он.
По его словам, кабмин запросил региональные потребности по развёртыванию кол-центров и их оснащению.
Он добавил, что уже 27 субъектов России активно подключились к этой работе.
Ранее в оперштабе сообщили, что в России в течение суток выявили 27 543 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.