В России вводят единый номер для обращения пациентов с коронавирусом

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В российских регионах вводится единый телефонный номер 122, по которому жители России в случае заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 смогут вызвать врача на дом либо скорую помощь.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

«Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы», — заявил он.

По его словам, кабмин запросил региональные потребности по развёртыванию кол-центров и их оснащению.

Он добавил, что уже 27 субъектов России активно подключились к этой работе.

Ранее в оперштабе сообщили, что в России в течение суток выявили 27 543 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. 

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