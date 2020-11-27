В Госдуме оценили идею создать в России программу «Семейный индекс»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение создать в России льготную программу для семей «Семейный индекс».

По словам Бессараб, в качестве возможного варианта такую программу можно попробовать реализовать на региональном уровне.

«Как региональный конкурс семейного мастерства... Я, конечно утрирую, но имеется в виду как показатель взаимодействия с семьями в каком-то регионе, населённом пункте. Но на уровне Российской Федерации, на мой взгляд, развивать такие лидерские качества в семьях или на конкурсной основе предоставлять им льготы — на мой взгляд, это будет неверно. Не каждый из нас способен окончить университет с отличием», — отметила депутат.

Она также добавила, что при создании такой программы всё обязательно должно проходить на добровольной основе.

«Из тех семей, кто желает, чтобы такие показатели в их жизни учитывались, из тех семей, кто желает их предоставлять по собственной воле. Может быть ребёнок не закончит в семье университет с отличием или семья не сможет получит хороший доход от личного подсобного хозяйства, но при этом любовь и взаимопонимание в семье будет на высшем уровне, как это оценить? Я думаю, что такие оценки не допустимы, если только на добровольной основе», — заключила парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Елена Строкова выступила с инициативой создать в России льготную программу для семей «Семейный индекс», основанную на показателях их деятельности как отдельной ячейки общества.

Так, предлагается увеличивать коэффициент «семейного индекса» за следующие достижения: создание семьи и рождение трёх детей; участие, а также победа ребёнка в различных городских, региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях и конкурсах; окончание школы, колледжа или вуза с отличием; получение дополнительного образования (музыкальная школа, художественная школа, театральная школа); спортивные достижения.

Подробнее — в материале RT.