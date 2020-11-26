Фигурантам дела о хищении в Ивановской области продлили домашний арест

Двум фигурантам уголовного дела о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году на три месяца продлили домашний арест. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

РИА Новости