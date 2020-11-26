Фигурантам дела о хищении в Ивановской области продлили домашний арест
- РИА Новости
«26 ноября Московский городской суд продлил срок содержания под домашним арестом в отношении Конькова П.В. и Гришина Д.В. до 28 февраля 2021 года», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Бывший глава Ивановской области Павел Коньков, который подозревается в хищении порядка 700 млн рублей, был арестован в июне 2019 года.
По данному делу также проходит управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.
В ноябре 2020 года генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что получены достаточные доказательства вины в хищениях из бюджета Ивановской области в 2011 году аудитора Счётной палаты Михаила Меня, занимавшего тогда должность губернатора региона.
Позднее Меню предъявили обвинение. Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.