Фигурантам дела о хищении в Ивановской области продлили домашний арест

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Двум фигурантам уголовного дела о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году на три месяца продлили домашний арест. Об этом сообщили в Мосгорсуде.
Фигурантам дела о хищении в Ивановской области продлили домашний арест
  • РИА Новости

«26 ноября Московский городской суд продлил срок содержания под домашним арестом в отношении Конькова П.В. и Гришина Д.В. до 28 февраля 2021 года», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Бывший глава Ивановской области Павел Коньков, который подозревается в хищении порядка 700 млн рублей, был арестован в июне 2019 года.

По данному делу также проходит управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

В ноябре 2020 года генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что получены достаточные доказательства вины в хищениях из бюджета Ивановской области в 2011 году аудитора Счётной палаты Михаила Меня, занимавшего тогда должность губернатора региона.

Позднее Меню предъявили обвинение. Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.

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